哈通社4月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月19日，星期日

4月19日是阳历一年中的第109天 （闰年第110天） ，离全年的结束还有256天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦森林日 每年4月19日为哈萨克斯坦森林日。2014年4月19日，在土地资源基金会发起下举行了«稳定发展» 环境行动。其主要目标是保护和恢复森林地貌、城市绿化等。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1735年 奥伦堡市正式建立，奥伦堡市于1920-1925年期间成为了哈萨克斯坦的首都。

2005年 乌斯卡曼市设立哈萨克斯坦首个生态博物馆。

2010年 哈萨克斯坦驻土耳其科尼亚荣誉使馆举行开馆仪式。

2011年 纳扎尔巴耶夫出席在乌克兰首都基辅举行的“安全与创新利用核能”峰会。

2012年 阿拉木图市政府为哈萨克著名作曲家库尔曼哈孜•萨赫尔拜吾勒设立纪念碑。

2016年 布拉拜国际自然风景区当选独联体国家最受欢迎旅游目的地排名前三。

2018年 哈萨克斯坦“全球火力”军事力量排名上升至第50位。

2018年 哈萨克斯坦投资和发展部交通委员会与韩国韩国智能交通系统签署相互谅解备忘录。

2019年 “哈萨克斯坦百位名人”评选活动入选者、MBionics公司创始人马吾林·别克图尔甘诺夫成功研发出仿生假体。

2020年 阿拜国家学术歌剧和芭蕾舞剧院被评为独联体国家当中在线观看量最多的歌剧院。

2023年 劳动和社会保障部移民委员会宣布，有意移民历史祖国的外籍哈萨克同胞可通过自己所在国家哈萨克斯坦使领馆申请“血亲同胞”身份。

2023年 托卡耶夫总统在阿斯塔纳市主持召开全国经济社会发展问题会议。