4月20日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

34个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 468.29（-1.06坚戈），外汇交易总额为3.8424亿美元（-1498.6万美元）。交易过程中，最低报价为1:465.21坚戈，最高报价为1:471.50坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 549.25（-3.88坚戈），外汇交易总额为215.4万欧元（+148.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:547.79坚戈，最高报价为1:553.60坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.2177（+0.0650坚戈），外汇交易总额56.8222亿卢布（+15.6452亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.1500坚戈，最高报价为1: 6.2540坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.5467（-0.1083坚戈），外汇交易总额600万元（-2000万元）。交易过程中，最低报价为1:68.3541坚戈，最高报价为1: 68.9000坚戈。