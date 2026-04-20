哈通社4月20日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月20日，星期一

4月20日是阳历一年中的第110天 （闰年第111天） ，离全年的结束还有255天。

世界各国/地区节日：

世界马戏日世界马戏日 每年四月的第三个星期六是世界马戏日，该节日是庆祝马戏艺术和文化的特别日子。这是世界马戏团体最大的国际盛宴。该节日由欧洲马戏协会和世界马戏联合会共同发起，于2010开始在世界各地庆祝。

联合国中文日 联合国中文日（英语：UN Chinese Language Day）是联合国发起，在每年4月20日举行的纪念活动。联合国中文日是联合国在2010年所提出，目的是为了«庆祝多种语言以及文化的多样性，也提倡在联合国的工作语言中平等的使用这六种官方语言。联合国中文日选在4月20日的原因是为了纪念仓颉，传说中在五千年前创造中文字的神话人物。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1930年 苏联人民委员会国家政治保卫总局决定对以穆哈梅德詹·特尼什巴耶夫为首的20多名阿拉什运动成员进行镇压。阿拉什运动成员遭受迫害。

1991年 位于阿特劳的世界最深海底油田产出首桶工业原油。作为世界最深的巨型油田，其探明储量达30亿吨。

1994年 由哈萨克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦于1992年在塔什干签署的《集体安全条约》在这一天正式生效。

1995年 土耳其举行阿拜周。

2000年 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及塔吉克斯坦等国家元首在塔什干举行区域安全会议，签署了关于打击恐怖主义、政治和宗教极端主义、跨境有组织犯罪以及其他稳定威胁的《共同行动条约》。

2011年 哈萨克斯坦信息和通讯部同爱沙尼亚国家档案局签署档案领域的相关合作协议。

2011年 莫斯科哈萨克侨界在阿斯塔纳向"贾斯乌兰"（Жас ұлан）少年军校赠送新书《传奇巴图尔》。书中包含大量关于二战英雄、作家包尔詹·莫穆舍吾勒的未公开档案、日记随笔及潘菲洛夫将军后人的回忆。

2018年 哈萨克斯坦南哈州与埃及红海省签署合作备忘录。

2018年 斡尔布拉克战役375周年纪念碑揭幕。在南哈州卡兹古尔特县，“巴图尔祖先”纪念建筑群正式落成。主体雕像高达12米，表现了指挥斡尔布拉克战役的扬吉尔汗与传奇将领扎郎托斯的英姿。

2018年 哈萨克电影制片厂出品的电影《黎明》入选第40届莫斯科国际电影节主要奖项。

2018年突厥文化国际组织举行钦吉斯•艾特玛托夫年开幕仪式。

2021年 为纪念著名教育家阿勒腾萨林诞辰180周年，哈萨克斯坦国家博物馆举行《伟大草原教育家》展览。

2022年 在乌兰巴托举行的摔跤亚锦赛上，哈萨克斯坦古典式摔跤队以2金5银2铜、总分180分的优异成绩，位列团体总分第一。

2023年 托卡耶夫总统签署《社会法典》。该法典将支持母婴、提升人口质量、改革劳动力市场及精准扶贫作为国家社会政策的核心优先级。

2024年 抗洪救灾纪录片《自然之力》首映。Jibek Joly电视频道推出纪录片，真实再现了哈萨克斯坦遭遇史无前例特大洪灾时，全国上下万众一心、共克时艰的过程，以及国家元首视察受灾地区并下达的关键指令。

2024年 哈萨克斯坦电影《草原之狼》在布鲁塞尔国际奇幻电影节中荣获最高奖项“金乌鸦奖”。该片讲述了一段寻找失踪儿子的救赎故事，展现了哈萨克当代电影的艺术魅力。