4月21日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

33个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 464.60（-3.69坚戈），外汇交易总额为4.2325亿美元（+3900.5万美元）。交易过程中，最低报价为1:463.00坚戈，最高报价为1:467.75坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 546.88（-2.37坚戈），外汇交易总额为232.9万欧元（+17.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:545.16坚戈，最高报价为1:550.48坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.2098（-0.0079坚戈），外汇交易总额59.9401亿卢布（+3.1178亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.1777坚戈，最高报价为1: 6.2500坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.1535（-0.4183坚戈），外汇交易总额3.1947亿元（+3.0067亿元）。交易过程中，最低报价为1:67.9910坚戈，最高报价为1: 69.0000坚戈。