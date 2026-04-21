哈通社4月21日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月21日，星期二

4月21日是阳历一年中的第111天，离全年的结束还有254（闰年则还有255）。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦国家安保工作日 2014年4月，哈萨克斯坦总统保安局和哈萨克斯坦近卫军合并成立哈萨克斯坦国家警卫局。

世界创意和创新日 联合国大会在第A/RES/71/284号决议中呼吁国际社会通过 适当方式，举行活动纪念4月21日世界创意和创新日，这是为了在解决问题并从而实现可持续发展目标的过程中，加强对创意和创新的作用的认知。该决议得到超过80个国家的支持。2002年4月21日，50多个国家首次举行世界创意和创新日庆祝活动。2006年，世界创意和创新日延长至一周（即4月15日-21日为世界创意和创新周），给予人们更多时间一起交流不同的观点。世界创意和创新周的第一天，即4月15日，也是列奥纳多•达•芬奇的生日。作为艺术与科学之间跨学科创意领域的代表性人物，达芬奇为如何使不同学科之间相互借鉴、相互促进做出了表率。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1925年 以《哈萨克妇女》与《平等》为基础创办了社会政治与文艺期刊《哈萨克斯坦妇女》。该刊历经多次更名，始终致力于关注家庭生活、妇女地位及下一代教育，是哈萨克妇女成长的重要文化阵地。

1959年 穆赫塔尔·阿乌埃佐夫因其传世巨著《阿拜之路》二部曲被授予列宁奖金，确立了其在哈萨克乃至世界文学史上的泰斗地位。

1961年 哈萨克斯坦天然气运输管道系统的基础 -中亚-中部管道建筑工程正式开工。

1995年 哈萨克斯坦与蒙古国正式批准通过相关条约，专门协调根据劳动合同迁入哈萨克斯坦的蒙古国公民的安置与国籍认定事宜。

2006年 斯捷普诺戈尔斯克矿冶联合体所属的钼选矿厂正式投产。这是哈萨克矿业史上首次实现该类深加工产业化，标志着哈萨克斯坦钼产品正式挺进国际市场。

2011年 阿塔梅肯国家企业家协会与爱沙尼亚工商会签署合作备忘录。

2011年 哈萨克斯坦邮政发行了“欧洲”系列艺术邮票，主题为“森林”。这枚邮票传达了国家对环境保护的重视。

2014年 来自阿拉木图州萨尔坎德市的学生叶夫根尼·斯坦凯维奇在瑞典主办的“减量垃圾”国际环保竞赛中荣获佳绩，并在斯德哥尔摩接受嘉奖，展示了哈萨克新一代的全球环保意识。

2015年 国家银行向国防部无偿拨付4776枚“伟大胜利70周年”纪念银币，用于慰问全国各地参与过二战的伟大卫国战争老战士。

2016年 阿拉木图举办了第五届“突厥世界音乐”国际研讨会。来自欧亚多国的音乐学家齐聚一堂，探讨突厥音乐在世界艺术体系中的独特价值与历史传承。

2018年 哈萨克斯坦驻联合国代表团召集多国大使，总结阿斯塔纳科技峰会成果。各国使节高度评价哈方在引领伊斯兰世界关注科技创新与全球进步方面的远见卓识。

2020年 阿斯塔纳市新建传染病专科医院交付使用。

2021年 哈萨克斯坦-亚美尼亚政治磋商会议以在线形式召。

2023年 正式获批的《阿拉木图至2040年总规划》明确了南都的发展蓝图，计划通过大规模 预算与投资，全面翻新城市给排水与热力管网，打造现代化智慧韧性城市。

2024年 在德国举行的WTA巡回赛决赛中，哈萨克斯坦网坛一姐叶列娜·热巴金娜以绝对优势击败对手，夺得冠军，再次刷新了哈萨克斯坦在国际顶级网球赛事中的高光战绩。

2024年 布克托夫大学科研团队研发出植入银纳米粒子的新型三层医用口罩材料。该技术通过物理稳定银纳米粒子，能够实现对病毒的彻底杀灭，被医学界誉为抗病毒防护领域的重大科研创新。