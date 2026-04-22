哈通社4月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月22日，星期三

4月22日是阳历一年中的第112天（闰年第113天），离全年的结束还有253天。

世界各国/地区节日：

世界地球日 世界地球日即每年的4月22日，是一项世界性的环境保护活动。最早的地球日活动是1970年代于美国校园兴起的环保运动，1990年代这项活动从美国走向世界，成为全世界环保主义者的节日和环境保护宣传日，在这天不同国籍的人们以不同的方式宣传和实践环境保护的观念。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1971年 当时全球最先进的 Tu-154客机首次在阿拉木图机场降落。该机仅耗时3小时45分钟便跨越了连接莫斯科与阿拉木图的3500公里航程。

1985年 阿克托别市为苏联英雄阿利娅∙莫达古洛娃开设纪念博物馆。

1994年 乌克兰驻哈萨克斯坦大使馆举行开馆仪式。

1997年 哈萨克斯坦行政区划迎来大调整。原塔勒德库尔干州并入阿拉木图州，原托尔盖州并入库斯塔奈州。

1997年 根据总统令，哈萨克军事警察部队正式组建。这在当时是后苏联空间内首创的独立军事执法机构。

2012年 哈萨克斯坦加入世贸组织工作组第11次会议在日内瓦举行。会上，中、美、欧、日、沙特等多个主要经济体对我国入世表示支持。

2013年 阿特劳学生获得新型火箭燃料专利。

2016年 匈牙利驻哈萨克斯坦阿克托别领事馆举行开馆仪式。

2018年 哈萨克诗人马赫詹•朱玛巴耶夫诞辰125周年系列圆桌会议在北京举行。

2019年 塔什干国立技术大学开设哈萨克斯坦著名科学家卡尼什·萨特巴耶夫学堂。

2020年 阿尔法拉比哈萨克国立大学成立了人权保护研究所。该所专注于法律改革、律师独立性、司法公正、提升公众法治意识等课题。

2021年 双腿高位截肢的阿斯塔纳居民玛丽亚·阿吾埃佐娃成功抵达珠峰大本营（海拔5364米），成为全球首位完成此壮举的双腿截肢女性。

2021年 首批哈萨克斯坦国产新冠疫苗QazVac (QazCovid-in)从位于江布尔州库尔岱县的生物安全问题研究所生产基地封箱装运，发往全国各地医疗机构。

2023年 斯洛伐克驻阿拉木图名誉领事馆开馆。斯洛伐克议会议长鲍里斯·科拉尔率团出席仪式，开启了两国多领域务实合作的新篇章。

2024年 半岛电视台周活动在阿斯塔纳MNU国际新闻学院启动。通过百小时的专业实战教学，卡塔尔顶级媒体专家为哈萨克青年学子传授了数字化叙事与现代新闻调查的尖端技巧。

2024年 阿拜州举行大型植树活动。来自各界的近千名代表在塞梅林区亲手栽下树苗，为生态恢复与环境保护贡献力量。