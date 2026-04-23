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4月23日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了4月23日坚戈兑换外币平均汇率结果。
33个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 463.15（+1.23坚戈），外汇交易总额为3.8913亿美元（+2506.4万美元）。交易过程中，最低报价为1:460.60坚戈，最高报价为1:465.35坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 542.27（-0.11坚戈），外汇交易总额为199.9万欧元（-7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:539.34坚戈，最高报价为1:543.84坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.1884（+0.0317坚戈），外汇交易总额45.7375亿卢布（-6.4010亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.1500坚戈，最高报价为1: 6.2193坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:67.9738（+0.1971坚戈），外汇交易总额3245.4万元（-2.8686亿元）。交易过程中，最低报价为1:67.4001坚戈，最高报价为1: 68.0700坚戈。