哈通社4月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月23日，星期四

4月23日是阳历一年中的第113天 （闰年第114天） ，离全年的结束还有252天。

世界各国/地区节日：

世界图书与版权日／世界阅读日 1995年，联合国教科文组织定4月23日为世界图书与版权日（或世界书籍与版权日）。汉译另有世界读书日、世界阅读日、世界书香日诸种。

国家主权及儿童日（土耳其和北塞浦路斯） 国家主权及儿童日4月23日，是土耳其的“国家主权及儿童日”。这个节日来自土耳其独立战争期间1920年土耳其国民大会的召开日期。1929年，根据儿童保护组织的建议，这一天被定为儿童节。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1957年 鲁德内和库斯塔奈获得市级地位。

2004年 国家学术图书馆在阿斯塔纳成立。

2009年 哈萨克斯坦修订《节日法》，将纳乌鲁兹节放假时间延长至三天（3月21日至23日）。

2010年 哈萨克斯坦国家图书馆在中央亚地区率先引入Telelift单轨运输系统，实现了馆藏文献在几分钟内直达阅览室的现代化管理。

2011年 哈萨克斯坦著名演员、功勋艺术家阿萨纳勒•阿西莫夫在莫斯科荣获“友谊之星”国家奖。

2017年 年仅7岁的毕阿里·毕肯诺夫在比利时国际青少年钢琴大赛中脱颖而出，荣获“最年轻演奏家”桂冠。

2018年 哈萨克斯坦文化领域创新科技项目介绍会在莫斯科举行。

2018年 哈萨克斯坦青年作曲家和钢琴家拉哈特-比•阿布德萨金在北京上合组织总部举行的音乐之夜晚会演奏了曲目。

2018年 海外首个哈语幼儿中心在京开园，旨在为驻华外交官子女提供哈语教学。

2018年 哈萨克斯坦驻新加坡大使馆举行建交25周年庆典招待会。

2019年 哈萨克斯坦运动员在多哈举行的田径亚锦赛中两次打破男子400米全国记录，而奥尔加·萨弗罗诺娃获得女子100米冠军。

2021年 世界哈萨克人大会与世界塔塔尔人大会签署合作备忘录。

2022年 哈萨克斯坦代表团在日内瓦就关于履行《消除一切形式种族歧视国际公约》综合定期报告进行答辩。

2024年 青年作家伊利亚斯·尤苏普詹诺夫在阿斯塔纳发布关于克烈汗与贾尼别克汗的漫画，通过“100部国产漫画”计划推动历史文化的青春化传播。