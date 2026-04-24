4月24日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 464.73（+1.58坚戈），外汇交易总额为4.4881亿美元（+5968.7万美元）。交易过程中，最低报价为1:463.35坚戈，最高报价为1:466.85坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 543.38（+1.11坚戈），外汇交易总额为305.9万欧元（+105.9万欧元）。交易过程中，最低报价为1:541.77坚戈，最高报价为1:545.06坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.1576（-0.0308坚戈），外汇交易总额37.4673亿卢布（-8.2702亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.0900坚戈，最高报价为1: 6.1800坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:67.9982（+0.0244坚戈），外汇交易总额4513.9万元（+1268.4万元）。交易过程中，最低报价为1:67.8440坚戈，最高报价为1: 68.2900坚戈。