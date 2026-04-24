哈通社4月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月24日，星期五

4月24日是阳历一年中的第114天，离全年的结束还有251（闰年则还有252）。

世界各国/地区节日：

世界青年团结日 每年4月24日为世界青年团结日，1956年6月在万隆举行的亚非学生会议通过一项决议，规定每年4月24日(第一次亚非会议闭幕日)为“亚非学生反对殖民主义日”。世界民主青年联盟理事会在同年8月的索非亚会议上作出决议，把4月24日进一步定名为“世界青年反对殖民主义，争取和平共处日”，也称“世界青年团结日”，并号召全世界青年在这一天进行广泛的纪念活动，反对殖民主义，促进世界和平与合作。

国际噪音意识日 每年4月24日是国际噪音意识日。在国际噪音意识日当天，会鼓励人们在其工作、生活和娱乐的场所制造一些令人讨厌的噪音。噪音会在很多方面影响我们的身体健康，并且是导致听力损失的主要原因之一。国际噪音意识日是一项全球范围内的宣传活动，旨在增强人们对噪音，及其对我们生活和健康影响的意识。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1990年 哈萨克苏维埃社会主义共和国正式设立总统职位，标志着国家政治体制向现代领导体制迈出了关键一步。

1991年 哈萨克斯坦文化文艺周在土耳其举行。

1995年 为表彰在二战战场上的英勇表现，哈斯穆·海森诺夫、阿列克谢·库拉科夫及穆尔丁·泰波夫被授予“人民英雄”最高荣誉称号。

1996年 土耳其安卡拉一所被命名为“阿拜”的新学校落成，并设立了阿拜博物馆。

2005年 总统直属企业家委员会成立。该机构的组建旨在优化法律环境，通过推动工业化和改善投资气候来支持哈萨克斯坦的经济多元化发展。

2010年 塔拉兹市胜利公园以苏联英雄包尔詹•莫穆舍吾勒的名字命名。

2013年 哈萨克斯坦在华留学生联盟成立。

2015年 哈萨克斯坦国防部特种部队在约旦举行的“勇士-2015”竞赛中表现出色，夺得“国王挑战赛”环节季军，这是哈军首次在此类赛事中斩获奖杯。

2018年 上海合作组织成员国外长理事会会议在中国首都北京举行。

2019年 奇姆肯特市纳扎尔巴耶夫菁英学习12年纪学生阿热依勒姆·阿兹穆汗同时被全球著名8所高校录取。

2020年 国际突厥学院举办线上会议，纪念暾欲谷碑铭1300周年。该活动获得了联合国教科文组织及突厥语国家组织的共同参与。

2023年 捷克总理彼得·菲亚拉对哈萨克斯坦进行正式访问，当天，托卡耶夫总统在总统府与菲亚拉总理举行会谈。托卡耶夫表示，哈萨克斯坦欢迎捷克投资者对哈国能源、工程、交通、农业、金融、医疗等各个经济领域进行投资。

2023年 哈萨克斯坦学生在休斯顿FIRST世界机器人锦标赛中横扫三项大奖，其中Adeptus Mechanicus队荣获核心价值奖，展示了哈萨克少年在编程与工程领域的顶尖实力。

2024年 时任英国外交大臣大卫·卡梅伦正式访问阿斯塔纳。双方就双边贸易、政治互信及区域安全等议题进行了深入探讨，强化了两国战略合作伙伴关系。