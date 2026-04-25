哈通社4月25日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月25日，星期六

4月25日是阳历一年中的第115天 （闰年第116天） ，离全年的结束还有250天。

世界各国/地区节日：

世界疟疾日 世界疟疾日定于每年4月25日，目的是引起世界各国对疟疾的重视并发起防治行动。2007年5月，第六十届世界卫生大会会议上决定设立世界疟疾日。每年估计有3亿至5亿人遭受疟疾侵害，大约有100万人因此死亡，其中大部分是儿童。85%的疟疾案例发生在最贫穷的非洲撒哈拉沙漠以南地区。联合国秘书长潘基文在2008年4月25日首个世界疟疾日，订立了非洲要在2010年12月31日前普及疟疾防治的目标。

哈萨克斯坦足球日 每年4月25日为哈萨克斯坦足球日，旨在纪念2002年4月25日哈萨克斯坦足球联盟在瑞典首都斯德哥尔摩正式加入欧洲足球联合会联盟（UEFA）。作为UEFA成员，哈萨克斯坦于同年7月举行首场比赛，对阵爱沙尼亚。

世界企鹅日 每年4月25日是世界企鹅日。南极麦克默多站的科学家发现，每年4月25日这一天，阿德利企鹅都会从这儿向北迁徙并繁衍后代。后来，人们就把每年的4月25日设为世界企鹅日。

世界DNA日 每年4月25日是世界DNA日，以纪念1953年4月25日，沃森和克里克和罗莎琳·富兰克林共同在《Nature》上发表论文，确认DNA为双螺旋结构。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

2001年 纳扎尔巴耶夫出席在伊斯坦布尔举行的突厥语国家元首会议。

2012年 哈萨克斯坦著名导演提穆尔·别克曼别托夫在拉斯维加斯举行的美国电影产业大会（CinemaCon）中荣获“年度最佳外国导演奖”。

2012年 罗马尼亚首都布加勒斯特市市长宣布将一街道以首都阿斯塔纳命名。

2014年 上海合作组织成员国海关合作工作组会议在阿拉木图市举行。

2014年 哈萨克斯坦-土耳其议会间经济委员会第8次会议在阿斯塔纳举行。

2016年 总统府新闻局推出讲述纳扎尔巴耶夫总统出席华盛顿核安全峰会的纪录片《维护和平路线图》。

2018年 哈萨克斯坦足球协会（KFF）第17届会议在首都举行。

2019年 诺盖族图形艺术家阿里别克·阔伊拉卡耶夫个人展 "突厥世界的传奇 "开幕式在哈萨克斯坦国家博物馆举行。展览展出了这位才华横溢的艺术家80幅水墨作品。

2020年 哈萨克斯坦肿瘤学家纳兹古丽·奥玛尔巴耶娃被评为独联体肿瘤学领域最优秀青年学者。