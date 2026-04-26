哈通社4月26日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月26日，星期日

4月26日是阳历一年中的第116天（闰年第117天），离全年的结束还有249天。

世界各国/地区节日：

世界知识产权日 每年4月26日是世界知识产权日，2001年起每年举行一次。该主题日由世界知识产权组织设立。1970年4月26日，《建立世界知识产权组织公约》生效，世界知识产权组织正式成立。2000年10月，在该组织召开的第35届成员大会上，中国和阿尔及利亚提出了关于建立«世界知识产权日»的提案，获大会通过，世界知识产权日由此设立。设立该纪念日旨在促进各国树立尊重知识、崇尚科学，保护知识产权的意识，营造鼓励知识创新和保护知识产权的法律环境。每年世界知识产权组织会确定一个主题，各成员国应围绕当年主题在世界知识产权日期间举办各种宣传活动，以达到设立该纪念日的目的。

世界兽医日每年4月的最后一个星期六是国际兽医日，从2000年开始庆祝。该节日获得了所有国际兽医协会的认可。

核辐射事故受害者纪念日 1986年4月26日凌晨，切尔诺贝利核电站4号反应堆发生强烈爆炸，导致大量强辐射物质泄漏。据统计，这起严重的核物质泄漏事故直接导致31人死亡，其中多数为核电厂的工作人员和灾害救援人员。2003年，前乌克兰总统列昂尼德·库奇马在独联体国家大会上提出将4月26日定为«核辐射受害者纪念日»。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1994年 哈萨克斯坦与中华人民共和国签署哈中边界协定。

1995年 纳扎尔巴耶夫总统首次颁发«金项链»国家奖章。该奖章于1993年得到批准，并自1995年开始向生育7个或7个孩子以上的母亲颁发。

1996年 哈萨克斯坦、中国、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦五国元首在上海举行首次会晤，签署了关于在边境地区加强军事领域信任和相互裁减军事力量的《上海协定》。

2000年 达沃斯论坛框架下的欧亚经济峰会在阿拉木图市举行。

2009年 阿拉木图市政府为切尔诺贝利核事故消除污染工作做出贡献的哈萨克斯坦人员设立纪念牌。

2013年 哈萨克斯坦同西非国家几内亚比绍建立外交关系。

2015年 哈萨克斯坦举行非例行总统选举。纳扎尔巴耶夫在此次大选中共获得8833250张选票，得票率为97.75%。

2018年 《现代阿塞拜疆诗歌选集》哈萨克文版首发仪式在阿斯塔纳举行。

2018年 哈萨克斯坦总检察院与俄罗斯联邦侦查委员会签署合作协议。

2019年 俄罗斯«光谱-RG»X射线太空天文台搭乘安-124运输机从谢列梅捷沃国际机场运抵拜科努尔航天基地。

2021年 哈萨克斯坦开始向民众接种QazVac国产新冠疫苗。