4月27日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

36个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 460.16（-4.57坚戈），外汇交易总额为4.5965亿美元（+1083.4万美元）。交易过程中，最低报价为1:456.51坚戈，最高报价为1:465.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 539.10（-4.28坚戈），外汇交易总额为321.2万欧元（+15.3万欧元）。交易过程中，最低报价为1:536.68坚戈，最高报价为1:544.43坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.1344（-0.0232坚戈），外汇交易总额33.8575亿卢布（-3.6097亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.1002坚戈，最高报价为1: 6.1815坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:67.3665（-0.6317坚戈），外汇交易总额4268.8万元（-245.1万元）。交易过程中，最低报价为1:67.0600坚戈，最高报价为1: 67.9801坚戈。