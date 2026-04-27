哈通社4月27日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月27日，星期一

4月27日是阳历一年中的第117天 （闰年第118天） ，离全年的结束还有248天。

世界各国/地区节日：

国际防治环境噪音污染日 每年4月27日为防治环境噪音污染日。防治环境噪音污染日首次由美国Center for Hearing in Communication组织发起并设立。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1913年 《哈萨克》周报正式发行。阿拉什领袖人物阿赫梅特•拜图尔森诺夫、阿里汗•博凯汗以及米尔扎赫普•杜拉托夫等人曾担任该报编辑。

1996年 哈萨克斯坦与俄罗斯在阿拉木图签署关于里海的协议。

2011年 哈萨克斯坦成为突厥语国家议会大会主席国。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳萨热阿尔卡体育馆举行的选举胜利庆祝大会。

2017年 纳扎尔巴耶夫总统批准设立«祖国卫士奖»。

2017年 中国上海外国语大学开设哈萨克语专业。

2018年 第二届“哈萨克斯坦教育日”国际展会在比什凯克举行。

2020年 哈萨克斯坦贸易政策发展中心（QazTrade）正式启动。

2021年 国际突厥学院举行塔塔尔著名诗人哈布多拉·托海诞辰135周年庆祝活动。

2023年 托卡耶夫总统在哈萨克斯坦民族和睦大会第三十二届代表大会上，向致力于加强民族之间和平、友谊与合作的7名公民士颁发了国家奖章。