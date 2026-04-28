4月28日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

37个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 457.36（-2.80坚戈），外汇交易总额为5.6905亿美元（+1.0939亿美元）。交易过程中，最低报价为1:455.00坚戈，最高报价为1:459.09坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 536.00（-3.10坚戈），外汇交易总额为6.54万欧元（-255.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:533.32坚戈，最高报价为1:536.98坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.1193（-0.0151坚戈），外汇交易总额33.4303亿卢布（-4271.9万卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.0650坚戈，最高报价为1: 6.1400坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:66.9552（-0.4113坚戈），外汇交易总额1.2315亿元（+8046.1万元）。交易过程中，最低报价为1:66.6710坚戈，最高报价为1: 67.1499坚戈。