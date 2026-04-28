哈通社4月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月28日，星期二

4月28日是阳历一年中的第118天，离全年的结束还有247（闰年则还有248）天。

世界各国/地区节日：

世界工作安全与健康日 每年4月28日是世界工作安全与健康日，旨在促进安全、健康和体面的工作。自2003年起，每逢4月28日，国际劳工组织都会举行活动对这一国际日加以庆祝。世界工作安全与健康日有益于促进全球对职业事故和职业病的预防。这一提高认识的国际日运动，旨在推动国际社会关注这类问题的严重性，以及如何促进和建立安全与健康的文化，帮助减少与工作相关的死伤。自1996年以来， 4月28日也是世界各地的工会运动确认的«死亡和受伤工人国际纪念日»。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1870年 首个哈萨克语报刊《突厥斯坦地区报》在塔什干市发行。

1955年 拜科努尔火箭发射场建造工程开工。

1999年 西哈州爱乐乐团以著名歌手、哈萨克斯坦人民演员哈利甫拉·库尔曼哈利耶夫的名字命名。

2000年 阿拉木图市举行土耳其电影周。

2010年 哈萨克斯坦央行发行旨在纪念第二次世界大战胜利65周年的纪念硬币。

2015年 旨在纪念二战胜利70周年以及哈萨克斯坦人民和睦大会20周年的《历史、纪念、任务》一书在阿拉木图市发行。

2016年 哈萨克斯坦与西非国家利比里亚建立外交关系。

2018年 俄罗斯马马耶夫山岗设立哈萨克烈士纪念碑。

2018年 哈萨克斯坦电影《回归者》在比什凯克举行的白豹电影节中荣获“亚洲最佳电影奖”。

2021年 挪威steigan.no信息分析网站详细介绍哈萨克斯坦QazVac新冠疫苗研发进程和临床试验结果。

2023年 托卡耶夫总统签署批准《关于批准哈萨克斯坦共和国政府与土库曼斯坦共和国政府间两国边界制度协定》法案。

2023年 突厥国家议会大会（TurkPA）第十二届全体会议在土耳其首都安卡拉举行，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长出席会议。与会各方通过了突厥国家安卡拉宣言。