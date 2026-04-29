4月29日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

34个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 461.77（+4.41坚戈），外汇交易总额为4.3137亿美元（-1.3767亿美元）。交易过程中，最低报价为1:459.01坚戈，最高报价为1:464.74坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 539.58（+3.58坚戈），外汇交易总额为127.7万欧元（+62.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:537.50坚戈，最高报价为1:543.32坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.1570（+0.0377坚戈），外汇交易总额24.9995亿卢布（-8.4308亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.0944坚戈，最高报价为1: 6.1975坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:67.6533（+0.6981坚戈），外汇交易总额2405.7万元（-9909.3万元）。交易过程中，最低报价为1:67.1700坚戈，最高报价为1: 67.9533坚戈。