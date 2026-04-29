哈通社4月29日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结4月29日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月29日，星期三

4月29日是阳历一年中的第119天，离全年的结束还有246（闰年则还有247）天。

世界各国/地区节日：

世界舞蹈日 世界舞蹈日是4月29日，由联合国教科文组织下的国际舞蹈议会（CID）推广，1982年国际舞蹈委员会最先提出这日。这个日期是为了纪念现代芭蕾舞之父让-乔治·诺维尔。世界舞蹈日的目标是增加大众对舞蹈的重要性的注意，同时希望各国政府在从初等教育到高等教育中均为舞蹈提供空间。

化学战受害者纪念日 每年4月29日为化学战受害者纪念日。为悼念化学战受害者并增强国际社会对化学武器危害的认识，禁止化学武器组织决定将每年的4月29日（禁止化学武器公约生效日）定为«化学战受害者纪念日»，《禁止化学武器公约》于1997年4月29日生效，其核心内容是在全球范围内尽早彻底销毁化学武器及其相关设施。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1992年 土耳其驻哈萨克斯坦大使馆举行开馆仪式。

2006年 阿拉木图市为著名作曲家阿赫梅特·朱巴诺夫开设纪念博物馆。

2011年 哈萨克斯坦和摩尔多瓦签署了信息化领域合作协议。

2014年 世界经济论坛发布全球竞争力报告哈萨克斯坦排名第50位，《投资者权益保护》指标排名第10位。

2014年 哈萨克斯坦肿瘤学和放射学大会在阿拉木图市举行。

2016年 哈萨克斯坦前外交部部长叶尔兰•伊德里索夫与中国、吉尔吉斯斯坦外交部部长，以及俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦外交部副部长一同出席《上合组织绿色草坪》植树活动。

2017年 纳扎尔巴耶夫大学代表出席在清华大学举行的亚洲大学联盟首届峰会。

2018年 “Astana Sazy”民俗合唱团在佩萨罗（意大利）举行的第十六届焦阿基诺·罗西尼国际音乐比赛中获得冠军。

2019年 独联体成员国军校协会首届大会在哈萨克斯坦首任总统国立国防大学举行。

2021年 哈萨克斯坦驻撒马尔罕总领事馆隆重开馆。

2023年 托卡耶夫总统视察总统电视广播综合体“Jibek Joly”电视频道新演播中心，强调了大众媒体的重要性和媒体工作者必须具备的专业精神。