哈通社4月2日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月2日，星期二

4月2日是阳历一年中的 第92天 ，离全年的结束还有273（闰年则还有274）天。

世界各国/地区节日：

国际儿童图书日 国际儿童图书日为1967年国际儿童图书评议会于4月2日，知名儿童文学作家安徒生之诞辰，所发起之节日，以推广图书和促进阅读。每年由一个国家之国际少年儿童读物联盟分会主办国际儿童图书日，确定一个主题，并邀请主办国之作家和插图画家为全世界儿童写短文、设计海报，用以宣传。

世界自闭症关注日 自闭症是一种因神经系统失调影响到大脑功能而引致的终身发展障碍，症状在三岁前出现，患者多为儿童。患病的儿童发育受到阻碍，缺乏正常的语言沟通和社会交往能力。为了提高人们对自闭症的意识，争取早期治疗改善患者的状况，2007年12月联合国大会通过决议，将每年的4月2日定为世界自闭症日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1930年 哈萨克斯坦科学研究机构第一次代表大会召开。

1940年 位于塞梅市的阿拜博物馆举行开馆仪式。

2008年 北京奥运会火炬传递仪式在阿拉木图市麦迪奥体育中心举行。

2008年 哈萨克斯坦历史上首个邮票博物馆在阿拉木图市设立。

2009年 阿尔法拉比哈萨克国立大学同日本早稻田大学签署合作备忘录。

2018年 国产传记电影《阿姆列》首映仪式在阿斯塔纳举行。

2018年 哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦留学生及企业家代表在中国乌鲁木齐庆祝纳乌鲁兹节。

2018年 《哈萨克草原之魂-沙卡里姆评传》中文译著首发仪式在中国西安举行。