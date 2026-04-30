哈通社4月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结4月30日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月30日，星期四

4月30日是阳历一年中的第120天，离全年的结束还有245（闰年则还有246）天。

世界各国/地区节日：

国际爵士乐日 2011年11月，联合国教科文组织大会宣布4月30日为“国际爵士乐日”，旨在提高国际社会对爵士乐宝贵价值的认识，即爵士乐不仅是一种教育工具，还是推广和平、团结以及增强各国人民间对话与合作的一股力量。纪念“国际爵士乐日”为许多致力于推广爵士乐的国家政府、公民社会组织，教育机构和私人公民更深入地欣赏和了解这一音乐及其为建立更具包容性的社会作的贡献提供了一个契机。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1945年 哈萨克斯坦二战传奇英雄、“人民英雄”荣誉称号获得者拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫将胜利旗帜插上德国柏林国会大厦。

2010年 首任总统纳扎尔巴耶夫的著作《哈萨克斯坦之路》、《在欧亚大陆的心脏》在蒙古国首都乌兰巴托举行首发仪式。

2010年 上海世博会哈萨克斯坦馆举行开馆仪式。

2014年 哈萨克斯坦第一颗地球遥感卫星KazEOSat-1从圭亚那航天中心发射升空。

2014年 纳扎尔巴耶夫出席欧亚经济委员会最高理事会会议。

2015年 彼得罗巴甫尔市为卫国战争烈士设立纪念碑。

2018年 哈萨克斯坦学生迪恩穆罕默德·托林迪诺夫获得世界国际象棋锦标赛（U7）冠军。

2018年 联合国教科文组织总部举行圆桌会议，介绍提穆尔•霍扎胡勒《马赫詹是自由与爱情的阿肯》一书。

2019年 克罗地亚驻哈萨克斯坦大使馆举行开馆仪式。

2021年 库阿尼什巴耶夫哈萨克国立音乐戏剧学院开设了"QALLEKI"自由创作实验室。

2021年 哈萨克斯坦科学家达米尔·努尔凯扎诺夫与其学生共同开发了一种名为“辅助手环”的独特技术，旨在帮助使用手杖行走的盲人改善生活。