辉瑞称其新冠疫苗对5~11岁儿童有效

哈通社/努尔苏丹/9月21日 -- 制药公司辉瑞表示，临床试验结果证实，公司出产的2019冠状病毒疫苗对5到11岁的孩童有效，并将寻求美国监管当局授权使用。

辉瑞说，5到11岁的孩童接种两剂疫苗后，会产生同16到25岁青年一样水平的抗体。

目前，这款由辉瑞和德国生物技术公司BioNTech合作开发的疫苗已经获准让12岁或以上的孩童接种。

值得一提的是，哈萨克斯坦卫生部医药监管委员会9月1日更新了在哈萨克斯坦完成注册的新型冠状病毒疫苗名单。

医药监管委员会称，根据政府新冠疫情防控跨部门联合委员会8月23日召开的工作会议决定，以及国家药品和医疗设备检查中心8月20日的评估结果，辉瑞疫苗（Comirnaty）获得为其8个月的临时注册证书。

据悉，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在7月10日召开的政府扩大会议上做出指示，要求相关部门确保能够为哈国公民提供辉瑞（Pfizer）疫苗。7月16日，卫生部与美国辉瑞（Pfizer）公司就今年第四季度向哈萨克斯坦供应疫苗问题达成了一项初步协议。

卫生部长阿列克谢·崔8月10日表示，将优先为孕妇和儿童接种辉瑞疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】