联合国报告：全球每5秒钟就有一名15岁以下儿童死亡

哈通社/阿斯塔纳/9月19日 -- 联合国儿童基金会、世界卫生组织、联合国人口司和世界银行今天发布的儿童死亡率的新数据显示，2017年有630万15岁以下儿童死亡，相当于每5秒钟就有1人死亡，其中大多数都是死于可预防的原因。

数据显示，540万儿童在出生后的五年内死亡，其中新生儿约占一半。

联合国儿童基金会数据、研究和政策主任劳伦斯·钱迪（Laurence Chandy）说："如果不采取紧急行动，到2030年，将有5600万五岁以下儿童死亡，其中一半是新生儿。" 他表示，自1990年以来，国际社会在拯救儿童方面取得了显著进步，但仍有数百万儿童死亡。通过提供药品、清洁水、电力和疫苗等简单的解决方案，每个孩子所面临的现实都可以得到改变。

在全球范围内，2017年，五岁以下儿童死亡事件有一半发生在撒哈拉以南非洲，另外30％发生在南亚。在撒哈拉以南非洲，13名儿童中有1人在五岁前死亡。在高收入国家，这一数字是185比1。

世卫组织家庭、妇女和儿童健康助理总干事诺诺·西梅莱娜（Nono Simelela）说， "我们必须优先考虑为每个孩子提供普遍的优质的医疗服务，特别是在出生时和刚出生的几年，让他们获得最佳的生存和发展机会。"

大多数5岁以下儿童死于可预防的原因或可治疗的疾病，如出生时的并发症、肺炎、腹泻、新生儿败血症和疟疾。 相比之下，在5至14岁的儿童中，伤害成为更重要的死因，特别是溺水和道路交通事故。在这个年龄组中，也存在区域差异，撒哈拉以南非洲儿童死亡的风险比欧洲高出15倍。

对于世界各地的儿童来说，出生头一个月是生命最危险的时期。2017年，250万新生儿在第一个月内死亡。在撒哈拉以南非洲或南亚出生的婴儿在第一个月内死亡的可能性是在高收入国家出生的婴儿的九倍。自1990年以来，比起其他五岁以下儿童，国际社会在拯救新生儿方面所取得的进展相对较慢。

此外，国家内部也存在差异。农村地区的五岁以下儿童死亡率比城市儿童平均高出50％。此外，未受过教育的母亲所生的子女在五岁之前死亡的可能性是受过中等或高等教育的母亲所生子女的两倍。

尽管面临这些挑战，全球每年死亡的儿童正在逐年减少。五岁以下儿童的死亡人数从1990年的1260万人急剧下降至2017年的540万人。与此同时，5至14岁之间的儿童死亡人数从170万减少到100万以下。

联合国负责经济和社会事务的副秘书长刘振民说："这份新报告强调了自1990年以来在降低儿童和青少年死亡率方面取得的显著进展。对于实现可持续发展目标中的终止可预防的儿童死亡和确保不让任何人掉队这一目标来说，帮助最脆弱的新生儿、儿童和母亲来减少不平等至关重要。"

来源：联合国新闻