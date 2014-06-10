食品带动中国5月份通胀率涨至2.5%

哈通社阿斯塔纳6月10日电,据 BBC报道,中国公布5月份居民消费价格总水平（CPI）同比上升2.5%，是今年1月以来最高位，略胜市场预测。

中国国家统计局星期二（6月10日）公布的分项数据显示，食品价格上涨4.1%，比上月明显加快，其中鲜果价格上涨达20%。但从环比看，蛋、猪肉和鲜果价格升幅最为明显。

多数分析认为，通胀率仍低于中国政府定下的3.5%调控目标，意味着当局有空间继续采取刺激经济措施。 与此同时，统计局公布同月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下跌1.4%，是连续第27个月下跌，但跌幅比上月收窄。 食品因素 国家统计局城市司高级统计师余秋梅在官方解读中指出，猪肉价格因受国家启动储备冻肉收储影响而环比上涨5.6%，超过了CPI的0.1%环比总涨幅。 此外，随着气温升高，鲜蛋产量有所下降，导致蛋价大幅上涨9.5%。 路透社引述申银万国首席宏观分析师李慧勇说，5月份通胀率回升主要是因为去年基数偏低、猪肉和食品价格上涨影响。剔除食品后，非食品价格实际上与4月份相若。 他认为，这给予央行放松货币政策，从而刺激经济。 不过，新加坡华侨银行经济分析师谢东明说，今年下半年一个值得观察的发展，是厄尔尼诺现象对全球食品价格的影响。 联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为敩也指出，粮食价格逆季节上行和厄尔尼诺现象有关。 至于PPI，余秋梅指出，环比和同比降幅的继续收窄，某种程度上显示当前工业品市场需求有所回暖。 但上海证券首席宏观分析师胡月晓认为，PPI持续低迷意味着工业经济形势仍然不乐观，在分析人士一直认为的"宏观稳、微观差"经济格局下，PPI要转负为正，年内几无可能。 中国海关总署于星期天公布，5月份按美元计算出口总额同比增长7%，但进口总额下降1.6%，反映内需疲软。 不过，由于2008年环球金融危机期间实施的4万亿元人民币刺激措施引发了严重的地方债务问题，中国政府已经排除了再次实施大规模刺激措施的可能。