5美国少年含冤入狱41年 获赔偿4000万美元

哈通社阿斯塔纳电，1989年，5名青少年因纽约中央公园的一起强奸案而含冤入狱，在案发12年后，真凶投案真相大白，但其后5名受害者要求的民事赔偿官司一直没有了结。一名要求匿名的纽约市官员20日透露，纽约市政府打算赔偿5名青少年4000万美元，以了结这场旷日持久的民事诉讼案。

资料显示，1989年4月19日晚，在华尔街投资银行工作的28岁女子蒂莎•梅里在纽约中央公园慢步跑时被人强奸，幷被凶手残暴殴打。蒂莎•梅里在医院昏迷12天后奇迹般地活了过来。然而，由于其脑部遭受严重外伤，对案发当天的情景没有任何记忆。一些媒体为了保护梅里的隐私，将这起特大强奸案的受害者称为"中央公园慢跑者"。该案件是纽约市历史上最臭名昭的犯罪案件之一，也成为纽约犯罪率不断上升的标志性事件。据称，这一年纽约市共发生了3254起强奸案。 该案件的5名被告，当时均为14-16岁的青少年，经过漫长的审讯，1990年，陪审团判决5名青少年强奸、攻击和企图谋杀等罪名成立。直到2002年1月，正在监狱服刑的马蒂斯•雷耶斯向警方供认，他才是1989年中央公园残暴强奸蒂莎•梅里的真凶。2002年12月19日，美国纽约法庭撤销了此前对5名青少年的判决，此时5名青少年已在监狱服刑6-13年。《纽约时报》称，此时，5名被告人已累计共在监狱中度过了41年。