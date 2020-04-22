意大利5月4日逐步解封

哈通社/罗马/4月22日 -- 当地时间21日，意大利总理孔特宣布，全国将从5月4日起重新开放。

消息称，意大利政府将在考虑各地不同情况的同时，于本周内公布全国性重新开放计划。

孔特说，他非常愿意立刻宣布重新开放全部经济社会生活，但这是不负责任的决定，会让疫情失控重新反弹，一切前功尽弃。

政府不会根据部分公众意见，不会为了满足个别行业企业生产或个别大区的要求而采取随机应变的决定。

孔特表示，重新开放的计划是全国性的，但这份计划也会考量到各地的特殊性。

«不要对自己的国家过分苛责，现在全世界都陷入了困境，我们应该为我们应对疫情所作的事情感到骄傲。政府将于本周内公布重新开放计划的细节。»

此外，意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利周一表示，意大利现有患者10万8237人，比前一天减少20人。这是疫情自2月暴发以来患者人数首次下降，显示疫情继续好转。

截至周一，意大利累计确诊病例18万1228例，比前一天增加2256例，是3月11日以来的最低日增幅；累计死亡病例2万4114例，累计治愈病例4万8877例，分别比前一天增加454例和1822例。