联合国报告：预计今年全球经济增长5.4%　较贫穷国家经济复苏受挫

哈通社/努尔苏丹/5月12日 —— 据联合国新闻处消息，联合国经济和社会事务部12日发布的2021年中期《世界经济形势与展望》报告预测，虽然在中国和美国强劲反弹的带动下，全球增长前景有所改善，但许多国家新冠感染率的激增和疫苗接种进展不足威胁着世界经济的广泛复苏。

这份报告显示，在2020年急剧收缩3.6%之后，目前预计2021年全球经济将增长5.4%，反映了对联合国1月发布的预测所做的上调。在快速接种疫苗和持续的财政和货币支持措施中，中国和美国这两个最大的经济体正在走向复苏的道路。

相比之下，南亚、撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和加勒比地区的一些国家的增长前景仍然脆弱和充满不确定性。对许多国家来说，经济产出预计要到2022年或2023年才能恢复到新冠大流行前的水平。

联合国首席经济学家哈里斯(Elliott Harris)表示，国家和地区之间的疫苗享有不平等对本已不均衡且脆弱的全球复苏构成重大风险。

他指出，及时和普遍获得新冠疫苗将意味着迅速结束疫情、让世界经济走上具有抵御力和复苏的轨道，反之则失去更多年的增长、发展和机遇。

全球贸易复苏强劲但不均衡

全球商品贸易已经超过新冠大流行前的水平，这得益于对电气和电子设备、个人防护设备和其他商品的强劲需求。

报告强调，依赖制造业的经济体在危机和复苏期间都表现得较好，但依赖旅游业和大宗商品的经济体似乎不太可能出现迅速反弹。

由于对国际旅行限制的缓慢解除，以及对许多发展中国家新一波感染的担忧，服务贸易，特别是旅游业，将持续低迷。

妇女受新冠疫情的影响最严重

报告指出，妇女一直站在抗击新冠疫情的最前线。她们在许多方面都受到了最严重的打击，包括首当其冲地承受着无偿家务和护理工作。她们在与新冠大流行相关的决策和应对危机的经济政策中的代表性仍然不足。

报告强调，尽管疫情使全球劳动力参与率下降了2%，而2007-2008年全球金融危机期间下降比率仅为0.2%，但被迫离开劳动力大军的女性人数超过了男性，以满足家庭需要。女性所拥有的企业的业绩也显得不成比例的逊色。