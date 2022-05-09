托卡耶夫：5月9日在我们历史上的地位是特殊的

哈通社/努尔苏丹/5月9日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日发表节日贺词，向全体哈萨克斯坦人民致以胜利日的祝贺。

以下为贺词全文：

尊敬的同胞们！

我诚挚地向诸位致以胜利日的祝贺！

5月9日在我们历史上的地位是特殊的。这一天，是缅怀那些为了保卫家园而抛头颅、洒热血的父母先辈们的日子。这一天，是铭记共同战胜法西斯的各国人民英勇行为的日子。

在惨烈的战争当中，我们的人民付出了巨大的努力，也承受了无比惨重的损失。依靠前线战士们的无畏勇气与英雄主义、后勤人员们的辛勤劳动与无私奉献，我们最终赢得了胜利。牢记那些为了国家的解放和后代的美好未来而牺牲的人们的事迹，是我们作为后人的神圣义务。

遗憾的是，那些曾经亲历过惨烈战争的父母先辈们，随着时光的流逝正在逐年减少。在胜利77周年的今天，全哈萨克斯坦还尚在人世的二战功勋老兵仅剩376人，后勤功勋人士还有68 347人。全体哈萨克斯坦人民都向他们致以敬意。

我们的国家始终从各方面为二战老兵们给予全方位的关怀。他们备受社会的尊重和爱戴。

我祝愿所有人身体健康，团结和谐！

胜利日快乐！

【编译：木合塔尔·木拉提】