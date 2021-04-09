首批5万剂国产疫苗QazCovid-in将于4月25日供应

哈通社/库尔岱/4月9日 – 坐落于江布尔州库尔岱县的哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全问题研究所生产基地正在开展国产新冠疫苗QazCovid-in的生产工作。

生物安全问题研究所所长昆苏鲁·扎卡利亚表示，哈萨克斯坦国产新冠疫苗的第一批将于4月25日出厂。

«生物安全问题研究所与SK药业之间已经签署了200万剂疫苗的供应订单。根据计划，首批疫苗将在4月底开始供应。目前国产疫苗已有5万剂完成了生产，处于生物安全监督检验程序。这5万剂疫苗将在4月25日通过SK药业的运输枢纽输送至国内疫苗接种点。»昆苏鲁·扎卡利亚说。

据扎卡利亚称，这批疫苗将可用于2.5万人的接种工作。

QazCovid-in疫苗需要接种2针。在注射第一剂疫苗的21天后，需要再注射第二针。目前位于江布尔州的生产基地正在加紧生产，以完成200万剂疫苗订单。

昆苏鲁·扎卡利亚表示，生产基地计划将疫苗的年产量提升至2500万剂。

灭活疫苗QazCovid-in是哈萨克斯坦为应对新冠大流行而研发的5款疫苗之一。对这款疫苗的研发工作启动于2020年春季，并在5月进入了动物实验阶段。生物安全问题研究所的专家们在生物安全级别为3级的BSL-3实验室对SARS-CoV-2冠状病毒毒株（毒株来自哈萨克斯坦本国新冠确诊患者中采集的样本）进行研究。

QazCovid-in的人体试验阶段第一阶段，于2020年9月开始进行，当时有44名志愿者参与了研发。人体试验的第二阶段则有200多名志愿者接种了该疫苗。第三阶段的测试中，3000名志愿者注射了疫苗。

三个阶段的测试中，第一阶段疫苗有效性达到了100%，第二阶段的结果为96%，第三阶段的测试结果将于4月15日公布。

根据昆苏鲁·扎卡利亚的说法，接受第三阶段人体测试的3000名志愿者至今没有一人出现不良反应。

«在完成了首批5万剂疫苗的交付之后，我们将会提升生产基地的产能，并在5月份完成50万剂疫苗的生产。»昆苏鲁·扎卡利亚说。

谈及有关国产疫苗QazCovid-in与俄罗斯卫星V之间的区别，昆苏鲁·扎卡利亚表示，这两款疫苗的生产工艺并不相同，不应该随意拿来比较优劣。

«我们的QazCovid-in属于灭活疫苗，而卫星V属于载体疫苗。QazCovid-in在有效性方面与卫星V不相上下。» 昆苏鲁·扎卡利亚说。

哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特·阿伊马汗别托夫在QazCovid-in完成第三期测试之前，就已经接种了这款疫苗。而卫生部部长阿列克谢·崔则仍在等待测试的完成，并已经宣布他将会接种QazCovid-in。

哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全研究所成立于上世纪50年代，是前苏联最大的6个病毒研究所之一。目前，该研究所拥有214名学者和工作人员，下设13个从事高危传染病研究工作的实验室。

生物安全研究所从事卫生保健及农业领域生物疫苗、药物的研究，同时也进行生物安全领域的研究和相关工作，并负责开发针对高危传染疾病的测试系统。此外，研究中心还研发对人类、动物和鸟类具有危险和极其危险的病毒性疾病的药物。研究中心在生物安全、生物技术、病毒学、微生物学和免疫学领域有着丰厚的工作经验。

该研究所也是国内负责存储高危险病毒和微生物菌株的专门机构。

独立至今，哈生物安全研究所下属的各实验室自主研发了67款国产疫苗并投入使用。其中包括：对抗高致病性禽流感的疫苗（全球共7款此类疫苗），针对高致病性猪流感的疫苗（全球共6款此类疫苗），用于农业领域的禽流感疫苗（哈国是全球最先研发出此类疫苗的国家之一），新型抗布鲁氏菌病载体疫苗（居于国际领先地位）。

生物安全科研中心是哈萨克斯坦唯一研发和实验医疗免疫药物，以及在卫生部完成注册进程的国家组织。

哈生物安全问题科研中心作为疫苗生产者被列入了海关联盟的名录，同时也是伊斯兰合作组织成员国疫苗研发团的成员。

位于库尔岱县的研究中心，与世界卫生组织、美国疾病控制和预防中心、维也纳国际大学以及其他国际知名机构有着紧密的合作关系。





【编译：木合塔尔·木拉提】