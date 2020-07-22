北哈州将从国外进口5000头牛

哈通社/彼得罗巴甫尔/7月22日--北哈州农业和土地关系局局长叶尔波拉提·别克舍诺夫在新闻发布会上谈到今年上半年北哈州牲畜和肉类产量有所增加。目前，北哈州有47.85万头牛，超过60.3万只绵羊和山羊，近23.5万头猪，超过17.7万匹马和560万只鸡。

今年上半年，北哈州共生产了3.8万吨活体肉，增长率达8.5％。牛奶产量增加了5.4％，达到26.9万吨。该州的家禽养殖场共生产了3.115亿个鸡蛋，值得注意的是，鸡蛋产量下降了19.5％，这一数字令人惊讶。经济部负责人阿尔森·卡兹别科夫在7月15日举行的政府会议上谈到了这一情况，鸡蛋产量大幅下降的原因是家禽场更替了牲畜，负责人承诺在今年年底之前情况将得到解决。

北哈州奶牛养殖业正在积极发展。目前有80多个农场从事牛奶生产，包括18个现代化奶牛场。今年已经开始建设另外10个奶牛场，总牲畜将达6000头。

在克孜勒扎尔地区正在建设一个可容纳1000只牲畜的肉类农场。还将在艾尔陶地区、阿克扎尔地区和瓦利汗斯基地区建设三个大型饲养场。饲养场可容纳的牲畜总数达2.3万头牛。阿克扎尔地区的饲养场预计将于8月从爱尔兰进口800头牛。

负责人补充说：“育肥场项目的实施将使牛肉产量增加7000吨。为了增加牲畜的数量，今年已从俄罗斯和欧洲国家进口了966头育种幼牛。总体而言，到今年年底，总计将进口5000头牛。 ”

为了在塔因什地区发展养猪业，养猪场的容量将从5万头增加到10万头。该农场每年将生产1万吨猪肉。

计划在彼得罗巴甫尔建造一座肉鸡工厂来发展禽肉养殖，该厂的产能为一万吨鸡肉。

【编译：阿拉依】