中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:43, 30 9月 2025 | GMT +5

    超5000名外国游客抵达阿拉木图 观看凯拉特对阵皇家马德里比赛

    哈萨克国际通讯社讯）据阿拉木图市旅游管理部门援引 e-Qonaq 信息系统 的数据显示，9月26日至29日期间，超5000名外国游客抵达阿拉木图，准备观看“凯拉特”对阵“皇家马德里”的欧冠比赛。

    Более пяти тысяч иностранных туристов прибыли в Алматы на матч «Кайрат» — «Реал Мадрид»
    Фото: акимат Алматы

    数据显示，大部分游客来自 中国、印度、俄罗斯，以及哈萨克斯坦其他地区，同时也有来自 日本、英国、西班牙、捷克、独联体国家及其他欧洲国家 的球迷。

    据旅游部门介绍，此次赛事预计将带来显著的经济效应。根据 Mastercard 的统计数据，外国游客在阿拉木图的人均消费约1500美元，支出涵盖住宿、餐饮、交通、娱乐及购物。这不仅直接促进了中小企业发展，也刺激了服务业增长，为城市经济带来乘数效应。

    值得一提的是，“海拉特”与“皇家马德里”的欧冠小组赛第二轮比赛将于 今日（9月30日）21:45 在阿拉木图中央体育场开赛，比赛将通过 “Qazaqstan” 和 “Qazsport” 电视频道进行现场直播。

    为保障赛事顺利进行，中央体育场周边将临时限制交通。同时，当天将为球迷开通 6条免费公交线路，地铁运营时间也延长至 凌晨1点。

    【编译：达娜】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 阿拉木图
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读