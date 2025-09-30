超5000名外国游客抵达阿拉木图 观看凯拉特对阵皇家马德里比赛

数据显示，大部分游客来自 中国、印度、俄罗斯，以及哈萨克斯坦其他地区，同时也有来自 日本、英国、西班牙、捷克、独联体国家及其他欧洲国家 的球迷。

据旅游部门介绍，此次赛事预计将带来显著的经济效应。根据 Mastercard 的统计数据，外国游客在阿拉木图的人均消费约1500美元，支出涵盖住宿、餐饮、交通、娱乐及购物。这不仅直接促进了中小企业发展，也刺激了服务业增长，为城市经济带来乘数效应。

值得一提的是，“海拉特”与“皇家马德里”的欧冠小组赛第二轮比赛将于 今日（9月30日）21:45 在阿拉木图中央体育场开赛，比赛将通过 “Qazaqstan” 和 “Qazsport” 电视频道进行现场直播。

为保障赛事顺利进行，中央体育场周边将临时限制交通。同时，当天将为球迷开通 6条免费公交线路，地铁运营时间也延长至 凌晨1点。

【编译：达娜】