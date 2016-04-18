梅西取得职业生涯第500粒进球

哈通社阿斯塔纳4月18日电 据外媒报道，虽然巴萨1比2输给了瓦伦西亚，但梅西在本场比赛取得的一球，使得他的职业生涯进球数达到了500粒，其中450个是代表巴萨打入的。梅西也终结了自己近期在巴萨515分钟不进球的尴尬纪录。

西班牙《每日体育报》赛后表示，在12个赛季，总共631场的职业比赛，以及一个月的进球干旱后，梅西终于取得了自己职业生涯的第500球。巴萨对瓦伦西亚的比赛进行到第63分钟，面对自己最喜爱的牺牲品之一的迭戈·阿尔维斯，梅西终于打破了连续不进球的魔咒，尽管对这个进球的庆祝来得不那么欢畅。当时梅西突破斜传，阿尔巴禁区左侧传中，阿根廷球星10码处低射破门，本赛季梅西已经打入39球，其中联赛打入23球。为这第500个职业进球，梅西已经等待许久，但因为巴萨在比分上以1比2落后，阿根廷人也只是草草庆祝，与队友击掌相庆即了事。

这是梅西第15次对阵迭戈·阿尔维斯取得的第17球，这打破了西甲球员对同一门将的进球纪录。梅西17次攻破瓦伦西亚大门，也打破了西甲球员对瓦伦西亚的进球纪录。梅西的进球是巴萨需要的，他点燃了巴萨的希望，然而这希望终究没有大到可以拯救球队的地步。事实上，梅西和巴萨的其他球员，已经经历了一个月的噩梦期，球队屡战屡败，而且还付出了沉重的代价，不但在欧冠1/4决赛上被淘汰出局，在西甲的积分优势也急剧缩水，现在马竞和皇马已经踩到了巴萨的脚后跟。

国家队比赛日之后，巴萨突然紧急刹车，MSN失去了感觉，巴萨也开始堕落。梅西遭遇4场比赛不进球的尴尬，这是他职业生涯中最长的进球干旱期之一，更糟糕的是，巴萨屡战屡败，双线失利。巴萨的自由落体带来了很多的疑问，球队的多名球员状态糟糕，而梅西的进球干旱更让人感觉无法理解。

好在现在梅西终于取得进球了。《每日体育报》表示，对瓦伦西亚的比赛，梅西已经打破了最近一直纠缠他的"500球魔咒"，接下去他需要帮助球队也找回获胜的感觉。无论如何，职业生涯打入500球都是值得祝贺的。他在巴萨的数据尤为醒目，要知道450个俱乐部进球让他帮助球队赢得26个重要奖杯。

梅西第一次在巴萨一队踢球是在2004年10月16日，当时他年仅17岁，对手是西班牙人队。不到12年，梅西已经为巴萨取得了450球。值得一提的是，从2008-09赛季起，他的赛季总进球就没有少于过40个，其中2011-12赛季更是达到82球，2012-13赛季有69球，2014-15赛季也有62球，本赛季到目前为止是42球。

梅西也成为历史上代表同一欧洲俱乐部打入450球的第7人，紧随比坎、佩罗-迪奥 、盖德-穆勒，尤西比奥、麦克格罗里和乌韦-席勒之后。而以28岁298天的年纪打入450球，梅西也成为欧洲顶级联赛历史上最年轻的450球先生。巴萨输球了，梅西的500球里程碑仍然值得尊重，现在他需要和巴萨一起，赶快在逆境中崛起，重新掌控西甲的局面。