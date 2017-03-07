“一带一路”对外投资已超500亿美元

哈通社阿斯塔纳 -- 3月6日，中国国家发展和改革委员会主任何立峰在第十二届全国人大五次会议新闻中心举行的记者会上表示，近三年来，中国对"一带一路"沿线国家的对外投资已超500亿美元。

何立峰称，2016年中国在这方面的总投资达140亿美元，并且这些项目进展情况及效果良好，超出预期。

中国于2013年提出"丝绸之路经济带"和"21世纪海上丝绸之路"（简称"一带一路"）倡议，旨在加强沿线国家基础设施建设，畅通欧洲、中亚、南亚和东亚间贸易。



目前已有100多个国家和国际组织参与实施该倡议，并且有40多个国家和国际组织同中国签署了合作协议。



值得一提的是，自中国国家主席习近平2013年9月在哈萨克斯坦提出共建丝绸之路经济带倡议以来，哈萨克斯坦与中方就产能与投资合作达成了重要共识。



目前，两国共同拟定的产能与投资合作早期收获项目清单中已包含51个项目，总投资额268亿美元，其中许多项目已经开工或完成。



在纳扎尔巴耶夫总统今年发表的国情咨文当中，也着重强调，需有效落实与中国达成的产能合作项目，优先通过与丝绸之路经济带倡议对接等方式来实现国家经济利益。



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