中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:01, 27 三月 2017 | GMT +6

    莫斯科举行未经批准的游行 约500人被拘留

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳--据俄媒消息，莫斯科市中心星期日举行未经批准的游行，约500人被拘留。

    据悉，目前他们被带到警察局进行行政违规登记。

    据早前消息，警方从一名游行参与者手中没收了一只手枪。

    莫斯科内务总局称，游行地点的人数达到8000人。

     

    标签:
    俄罗斯 黄金储备 游行
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!