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09:01, 27 三月 2017 | GMT +6
莫斯科举行未经批准的游行 约500人被拘留
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哈通社阿斯塔纳--据俄媒消息，莫斯科市中心星期日举行未经批准的游行，约500人被拘留。
据悉，目前他们被带到警察局进行行政违规登记。
据早前消息，警方从一名游行参与者手中没收了一只手枪。
莫斯科内务总局称，游行地点的人数达到8000人。
标签:
俄罗斯
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