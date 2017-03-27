莫斯科举行未经批准的游行 约500人被拘留

哈通社阿斯塔纳--据俄媒消息，莫斯科市中心星期日举行未经批准的游行，约500人被拘留。

据悉，目前他们被带到警察局进行行政违规登记。

据早前消息，警方从一名游行参与者手中没收了一只手枪。



莫斯科内务总局称，游行地点的人数达到8000人。