哈萨克斯坦的油料作物播种面积将扩大至500万公顷

哈通社/努尔苏丹/11月5日-- 第二届“KazOil – 2019”国际会议上，发展油料作物相关部门负责人康斯坦丁·涅夫佐罗夫就发展油料作物领域计划做出了介绍。

据他介绍，根据农业部在2030年之前发展油料作物计划，专门工作组已成立，各大厂家代表也在为此工作。总的来说，已经进行了全面分析，列出了当前遇到的困难。

他在讲话中指出了在生产油料作物和原材料加工方面面临的主要问题。

具体来说，原材料生产率的低迷，矿物肥料的发展缓慢，农业机械的陈旧以及人员缺少等。

值得注意的是，以上所有问题都是基于2018年的数据分析出来的结果。

“根据当前计划，将2019-2021年作为第一阶段，2022-2025为第二阶段，2026-2030年为第三阶段逐步发展。在此期间，我们将保障国内的油料作物和植物油需求并将出口成品商品。到2030年油料作物播种地面积将达500万公顷。” 康斯坦丁·涅夫佐罗夫说道。

根据此前报道，哈萨克斯坦目前正在计划在两年之内将技术提高到能完全加工油料作物的程度。

【编译：小穆】