经济一体化事务部长：为了完成入世谈判哈萨克斯坦对近50部法律进行了修改或废止

哈通社阿斯塔纳7月1日电 经济一体化事务部部长加纳尔•阿伊特加诺娃1日在阿斯塔纳说，为了完成入世谈判，哈萨克斯坦根据WTO规则和入世承诺分别对近50部法律进行了修改或废止。

阿伊特加诺娃说："WTO作为世界性的贸易组织，要求各成员国的法律法规必须与其规定和义务相适应。为此，在总统亲自督办下，近几年议会和政府作了大量深入细致的工作，对与WTO规定和义务相抵触的国内相关法律作了相应的修改，以适应WTO的基本要求。被修改或废止的法律达到近50部，具体到对外贸易法律，我们对关税同盟和欧亚经济联盟10项条款进行了相应的修改。"

阿伊特加诺娃认为，在19年的入世谈判中，哈萨克斯坦克服了极大障碍，最终得偿所愿。她说，哈萨克斯坦的入世条件符合国家利益，将为进一步完善商业环境创造条件，便于吸引外国投资。

阿伊特加诺娃说，对于哈萨克斯坦来说，加入世贸组织并不重要，重要的是，以什么样的条件加入。谈判中，我们争取到了8.5%的农业补贴率。这一谈判结果为哈萨克斯坦农业今后的发展赢得了较大的空间，自世贸组织成立以来，只有哈萨克斯坦和2001年入世的中国取得了这样的谈判结果。"（编译：元珍）