农业部：农产品加工业补贴提高50%

哈通社/阿斯塔纳/9月6日 -- 据哈萨克斯坦农业部消息，农业部计划通过提高投资补贴标准等方式促进农产品加工业的发展，还计划修改税收立法。

消息称，为了从初级生产转向高附加值产品生产，哈萨克斯坦将制定激励措施，支持农产品深加工，在投资补贴框架内达到标准的50%。

农业部计划积极吸引跨国公司等投资，发展畜牧产品深加工。优先领域将是肉类、牛奶和谷物，以及温室的建设。目标是将加工产品出口占农工综合体出口总额的比重提高至70%。

此外，哈农业部计划增加高利润作物种植面积，减少高耗水量作物和单一作物种植面积，使种植作物多样化。

据悉，哈萨克斯坦将批准2024—2028年育种和种子生产发展综合规划，其中规定了建立适应气候变化的国内育种体系、种子和种植材料可追溯信息系统等措施。

同时，将积极发挥哈萨克斯坦食品公司的稳定作用，减少粮食价格的波动，同时减少其他类型农产品的价格波动。

为此相关部门正在制定一项机制，对农产品市场进行商品干预。还将通过为加工商引入三方固定价格远期收购，帮助私人市场建立完善的农产品生产、储存和营销网络。

【编译：木合塔尔·木拉提】