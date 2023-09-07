过去五年哈萨克斯坦驱逐518名双重国籍人员

哈通社/阿斯塔纳/9月7日—在过去的五年里，哈萨克斯坦驱逐了518名拥有双重国籍人员。

根据宪法，哈萨克斯坦不承认双重国籍，因此内务部门采取了系统措施来查处拥有其他国家公民身份的哈萨克斯坦公民。同时，根据《哈萨克斯坦共和国公民身份法》（第21条），公民有义务如实报告其获得他国国籍的情况。内务部一名发言人在回应本社记者的书面询问时表示，《行政违法法典》第496条规定了不遵守此类要求的责任。

这名发言人进一步指出，关于自哈萨克斯坦独立以来确定了多少名双重国籍者的具体信息目前尚不清楚。

-在过去的五年中，因违反国籍法而受到处罚的人数达到3515人。具体而言，2018年有522人被查处，其中425人被罚款，97人被驱逐出境；2019年有449人被查处，其中393人被罚款，56人被驱逐出境；2020年有585人被查处，其中543人被罚款，42人被驱逐出境；2021年有1118人被查处，其中978人被罚款，140人被驱逐出境；2022年则有841人被查处，其中703人被罚款，138人被驱逐出境。值得一提的是，其中大部分是俄罗斯公民。同时，所有被发现拥有双重国籍的人都将被剥夺哈萨克斯坦国籍。-这位发言人表示。

【编译：阿遥】