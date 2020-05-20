新冠肺炎：又有51名患者康复出院

哈通社/努尔苏丹/5月20日 – 全国累计康复人数超过3600人。

据哈萨克斯坦新冠疫情官方平台消息，5月20日0~13时期间，哈萨克斯坦又有51名确诊患者康复出院。

新增康复患者分别来自：努尔苏丹市（2例）、奇姆肯特市（4例）、阿特劳市（13例）、阿拉木图州（5例）、西哈州（9例）、巴甫洛达尔州（3例）、曼格斯套州（10例）、东哈州（2例）、突厥斯坦州（3例）。

截至目前，全国累计康复出院的冠病确诊患者总数已经达到了3649人，占总确诊人数（6969人）的半数以上。

全国三大直辖市和十四个州已康复新冠肺炎患者数量分布数据：

努尔苏丹市– 628

阿拉木图市 – 1037

奇姆肯特市 – 207

阿克莫拉州 – 96

阿克托别州 – 161

阿拉木图州 – 150

阿特劳州 – 193

东哈州 – 28

江布尔州 – 142

西哈州 – 189

卡拉干达州 – 156

库斯塔奈州 – 50

克孜勒奥尔达州 – 216

曼格斯套州 – 70

巴甫洛达尔州 – 141

北哈州 – 29

突厥斯坦州 – 156





【编译：木合塔尔·木拉提】