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新冠肺炎：又有51名患者康复出院
哈通社/努尔苏丹/5月20日 – 全国累计康复人数超过3600人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方平台消息，5月20日0~13时期间，哈萨克斯坦又有51名确诊患者康复出院。
新增康复患者分别来自：努尔苏丹市（2例）、奇姆肯特市（4例）、阿特劳市（13例）、阿拉木图州（5例）、西哈州（9例）、巴甫洛达尔州（3例）、曼格斯套州（10例）、东哈州（2例）、突厥斯坦州（3例）。
截至目前，全国累计康复出院的冠病确诊患者总数已经达到了3649人，占总确诊人数（6969人）的半数以上。
全国三大直辖市和十四个州已康复新冠肺炎患者数量分布数据：
努尔苏丹市– 628
阿拉木图市 – 1037
奇姆肯特市 – 207
阿克莫拉州 – 96
阿克托别州 – 161
阿拉木图州 – 150
阿特劳州 – 193
东哈州 – 28
江布尔州 – 142
西哈州 – 189
卡拉干达州 – 156
库斯塔奈州 – 50
克孜勒奥尔达州 – 216
曼格斯套州 – 70
巴甫洛达尔州 – 141
北哈州 – 29
突厥斯坦州 – 156
【编译：木合塔尔·木拉提】