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    07:54, 05 六月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦新冠肺炎致死病例增至52例

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    哈通社/努尔苏丹/6月5日 – 哈萨克斯坦昨日新增4例新冠肺炎死亡病例。

    据哈国新冠疫情官方信息平台消息，6月4日晚23：40时，哈萨克斯坦四个地区各通报了1例因新冠肺炎导致的死亡病例：

    卡拉干达州通报1例——男性，62岁，1958年出生；

    巴甫洛达尔州通报1例——女性，63岁，1957年出生；

    努尔苏丹市通报1例——女性，76岁，1944年出生；

    奇姆肯特市通报1例——女性，70岁，1950年出生；

    消息称，死因研究委员会经查证确认，2019新冠病毒病（COVID-19）是造成上述患者死亡的主因。

    自疫情起始至今，哈萨克斯坦有13个地区累计通报52例新冠死亡病例：

    努尔苏丹市 – 9

    阿拉木图市 – 10

    奇姆肯特市 – 10

    阿克莫拉州 – 4

    阿特劳州 – 2

    东哈州 – 1

    江布尔州 – 1

    西哈州 – 1

    卡拉干达州 – 5

    库斯塔奈州 – 2

    曼格斯套州 – 1

    巴甫洛达尔州 – 5

    突厥斯坦州 – 1

    截至6月4日0时，哈萨克斯坦累计确诊新冠患者12067人，其中6606人康复出院。

    值得一提的是，哈卫生部部长比尔塔诺夫4日在新闻发布会上表示，有鉴于新冠病毒感染数量持续增长，部分地区或将实行特殊限行措施

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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