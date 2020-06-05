哈萨克斯坦新冠肺炎致死病例增至52例

哈通社/努尔苏丹/6月5日 – 哈萨克斯坦昨日新增4例新冠肺炎死亡病例。

据哈国新冠疫情官方信息平台消息，6月4日晚23：40时，哈萨克斯坦四个地区各通报了1例因新冠肺炎导致的死亡病例：

卡拉干达州通报1例——男性，62岁，1958年出生；

巴甫洛达尔州通报1例——女性，63岁，1957年出生；

努尔苏丹市通报1例——女性，76岁，1944年出生；

奇姆肯特市通报1例——女性，70岁，1950年出生；

消息称，死因研究委员会经查证确认，2019新冠病毒病（COVID-19）是造成上述患者死亡的主因。

自疫情起始至今，哈萨克斯坦有13个地区累计通报52例新冠死亡病例：

努尔苏丹市 – 9

阿拉木图市 – 10

奇姆肯特市 – 10

阿克莫拉州 – 4

阿特劳州 – 2

东哈州 – 1

江布尔州 – 1

西哈州 – 1

卡拉干达州 – 5

库斯塔奈州 – 2

曼格斯套州 – 1

巴甫洛达尔州 – 5

突厥斯坦州 – 1

截至6月4日0时，哈萨克斯坦累计确诊新冠患者12067人，其中6606人康复出院。

值得一提的是，哈卫生部部长比尔塔诺夫4日在新闻发布会上表示，有鉴于新冠病毒感染数量持续增长，部分地区或将实行特殊限行措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】