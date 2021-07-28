东京奥运会：奖牌榜上哈萨克斯坦居第52

哈通社/努尔苏丹/7月28日--东京奥运会7月28日的奖牌榜上，哈萨克斯坦位居第52位。

今日的比赛中，哈萨克斯坦代表队的团体排名并未改善，奖牌榜上与乌克兰并列，第52位。

根据7月28日的结果，获得奖牌的国家数量达到了62个。

奖牌榜上，日本队仍然位居榜首，共收获13金4银5铜。

中国队以12金6银9铜的成绩位列第2。

美国排第3，11金11银9铜。

截至7月28日的奥运奖牌榜（金银铜）前十位如下：

1. 日本 - 13-4-5

2. 中国 - 12-6-9

3. 美国 - 11-11-9

4. 俄罗斯 - 7-10-6

5. 澳大利亚- 6-1-9

6.英国 - 5-6-5

7. 韩国- 4-2-5

8. 德国 - 3-2-5

9. 法国 - 3-2-3

10. 荷兰- 2-6-3

今年奥运会将在33个大项中决出339枚奖牌。来自206个国家和地区的1.1万名运动员参加了奥运会。 哈萨克斯坦共派出97名运动员参加28个项目的比赛。

东京奥运会于7月23日开赛，将在8月8日闭幕。 哈萨克斯坦自独立以来共参加了6届夏季奥运会，累计获得21枚金牌，28枚银牌和64枚铜牌。

【编译：阿依波塔】