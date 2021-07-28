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    21:38, 28 七月份 2021 | GMT +6

    东京奥运会：奖牌榜上哈萨克斯坦居第52

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    哈通社/努尔苏丹/7月28日--东京奥运会7月28日的奖牌榜上，哈萨克斯坦位居第52位。

    今日的比赛中，哈萨克斯坦代表队的团体排名并未改善，奖牌榜上与乌克兰并列，第52位。

    根据7月28日的结果，获得奖牌的国家数量达到了62个。

    奖牌榜上，日本队仍然位居榜首，共收获13金4银5铜。

    中国队以12金6银9铜的成绩位列第2。

    美国排第3，11金11银9铜。

    截至7月28日的奥运奖牌榜（金银铜）前十位如下：

    1. 日本 - 13-4-5

    2. 中国 - 12-6-9

    3. 美国 - 11-11-9

    4. 俄罗斯 - 7-10-6

    5. 澳大利亚- 6-1-9

    6.英国 - 5-6-5

    7. 韩国- 4-2-5

    8. 德国 - 3-2-5

    9. 法国 - 3-2-3

    10. 荷兰- 2-6-3

    今年奥运会将在33个大项中决出339枚奖牌。来自206个国家和地区的1.1万名运动员参加了奥运会。 哈萨克斯坦共派出97名运动员参加28个项目的比赛。

    东京奥运会于7月23日开赛，将在8月8日闭幕。 哈萨克斯坦自独立以来共参加了6届夏季奥运会，累计获得21枚金牌，28枚银牌和64枚铜牌。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会 黄金储备
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