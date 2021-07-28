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东京奥运会：奖牌榜上哈萨克斯坦居第52
哈通社/努尔苏丹/7月28日--东京奥运会7月28日的奖牌榜上，哈萨克斯坦位居第52位。
今日的比赛中，哈萨克斯坦代表队的团体排名并未改善，奖牌榜上与乌克兰并列，第52位。
根据7月28日的结果，获得奖牌的国家数量达到了62个。
奖牌榜上，日本队仍然位居榜首，共收获13金4银5铜。
中国队以12金6银9铜的成绩位列第2。
美国排第3，11金11银9铜。
截至7月28日的奥运奖牌榜（金银铜）前十位如下：
1. 日本 - 13-4-5
2. 中国 - 12-6-9
3. 美国 - 11-11-9
4. 俄罗斯 - 7-10-6
5. 澳大利亚- 6-1-9
6.英国 - 5-6-5
7. 韩国- 4-2-5
8. 德国 - 3-2-5
9. 法国 - 3-2-3
10. 荷兰- 2-6-3
今年奥运会将在33个大项中决出339枚奖牌。来自206个国家和地区的1.1万名运动员参加了奥运会。 哈萨克斯坦共派出97名运动员参加28个项目的比赛。
东京奥运会于7月23日开赛，将在8月8日闭幕。 哈萨克斯坦自独立以来共参加了6届夏季奥运会，累计获得21枚金牌，28枚银牌和64枚铜牌。
【编译：阿依波塔】