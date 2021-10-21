印度北部发生暴雨灾害 已致52人死亡

哈通社/新德里/10月21日 —— 据外媒综合报道，印度多地近日遭遇持续暴雨，造成多个住房被洪水淹没和多人死亡。

据报道，连续暴雨引发了系列山体滑坡事故，已导致北阿坎德邦至少52人遇难，多人失踪。与此同时，北阿坎德邦受灾最严重的是著名旅游目的地奈尼塔尔(Nainital)地区，其与邦内其它地区的联系因为灾情而被迫中断，并有28人遇难。

北阿坎德邦的首长说，农民们损失惨重，政府正在努力评估并尽快提供赔偿。



印度军方及国家灾难应急反应部队都已经投入救援工作。国家灾难应急反应部队在北阿坎德邦部署了15支救援小组，已从受灾地区救出了300多人；3架印度空军直升机也抵达该邦参与救援工作，其中有2架部署在奈尼塔尔地区。

同属喜玛拉雅山脉的尼泊尔，暴雨引发的山洪和土崩，也已经夺走至少77条人命，20多人失踪。

尼泊尔西部的一个村子有60人被洪水围困两天，救援人员正在努力前往营救。

据悉，按照以往情况，南亚地区在10月就已经基本告别雨季，但是今年气象情况较为反常。除了印度，尼泊尔也正在遭遇暴雨和洪水灾害。尼泊尔官方20日通报说，10月16日以来，全国已经有17人因暴雨引发的洪水和山体滑坡灾害而遇难。