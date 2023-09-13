外媒：利比亚洪灾已致5300多人遇难 上万人失踪

哈通社/阿斯塔纳/9月13日--据中新社报道，飓风“丹尼尔”10日袭击利比亚东部，引发严重洪水灾害。利东部一官员表示，东部德尔纳市洪灾遇难人数已经超过5300人。红十字会警告称，利比亚东部的特大洪灾造成的死亡人数预计将急剧上升，据报仍有至少1万人失踪。

据美联社报道，当地时间12日，利比亚东部一部门发言人穆罕默德·阿布·卢穆沙称，“目前，飓风‘丹尼尔’给德尔纳市造成的死亡人数已经超过5300人。”

-死亡人数可能会更高，至少仍有1万人失踪……已有4万多人流离失所。-红十字会与红新月会国际联合会(IFRC)的塔梅尔·拉马丹称。

另据路透社12日报道，利比亚东部地区的一名部长称，暴风雨中水坝决堤后，德尔纳约四分之一的面积被洪水冲毁，迄今已打捞出1000多具遗体。

当前，救援工作仍在继续。红十字与红新月联合会可能很快会发出紧急筹资呼吁，以支持利比亚的洪灾灾民。拉马丹说，目前面临的挑战包括获得基本医疗服务、住所、食品和非食品物品等。

9月10日飓风“丹尼尔”带来的暴雨造成利比亚东部多个城镇遭遇山洪，其中包括贝达和德尔纳。洪水导致利东部地区两座大坝决堤，引发严重灾害，多个社区的居民被冲入大海。受暴雨影响，当地机场和海港关闭。