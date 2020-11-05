哈萨克斯坦在应对气候变化评级国家排名中排名第54名

哈通社/努尔苏丹/11月5日--据Energyprom.kz网站消息，在应对气候变化评级国家排名中，哈萨克斯坦在61个国家中排名第54位。哈萨克斯坦应对气候变化的有效性指数为33.39。

该排名评估了包括欧洲国家在内的57个国家，欧盟整体也对它进行了单独评估。此外，由于没有一个国家在该指数的所有类别中均表现良好，因此前三名的位置仍然空缺。瑞典应对气候变化的有效性指数为75.77，排名第4名。排名最低的国家是伊朗（第57名）、韩国（第58名）、中国台北（第59名）、沙特阿拉伯（第60名）和美国（第61名），这些国家在几乎所有类别中的评分都非常低。

该指数考虑了四个类别的14个指标：

•温室气体排放；

• 可再生能源；

•能源消耗；

•气候政策。

哈萨克斯坦可再生能源设施的发电量在比去年同期增长了44％。截至2020年9月，我国可再生能源设施的装机容量达到1500兆瓦，比去年同期增长63.2％，比今年年初增长45.6％。

2019年哈萨克斯坦可再生能源的装机容量达到1100兆瓦，是2018年的两倍。

太阳能发电厂占装机容量的58.3％，即891.6兆瓦，是去年同期的两倍。风力发电厂占26.5％，即404.4兆瓦，比去年同期增长43.5％；小型水力发电厂占装机容量的14.7％，即224.7兆瓦，比去年同期增加10.7％。生物发电厂仍然只占0.5％，即7.8兆瓦，尽管该领域的增长显著，是去年同期的3.3倍。

2020年1月至9月，我国可再生能源设施的发电量达到24亿千瓦时，比去年同期增长44.1％。太阳能发电厂的发电量最大，占全国总量的43.9％，即10亿千瓦时，比去年同期增长2.4倍。总量的另外三分之一来自风力发电场，即7.422亿千瓦时；小型水力发电厂占四分之一，即5.862亿千瓦时。

2020年前9个月，哈萨克斯坦可再生能源设施发电量占全国总发电量的3.1％。

【编译：阿拉依】



