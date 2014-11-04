哈萨克汗国建国550周年之际 我国将举行各类大型活动

哈通社阿斯塔纳11月4日电，文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒今日在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上表示，2015年，哈萨克斯坦将举办一系列大型活动，隆重庆祝哈萨克汗国建国550周年。

穆罕麦迪吾勒说，2015年，对于我国是具有特殊意义的一年。我们将迎来哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年、宪法公布施行20周年、卫国战争胜利70周年等重要节日。众多大型庆祝活动将围绕哈萨克汗国建国550周年举行。

穆罕麦迪吾勒称，根据著名历史学家穆罕穆梅德•海达尔•杜拉提（米尔咱•马黑麻•海答儿）的名著《拉失德史》，史学家们认为哈萨克汗国建立于1465年。

穆罕麦迪吾勒表示，根据总统指示，文化和体育部目前已经制定相关文化活动的方案，今天的政府会议也就此方案进行了探讨。该方案由三部分组成：第一，爱国主义教育系列活动；第二，拍摄历史题材纪录片；第三，开展历史研究工作。 穆罕麦迪吾勒说："2015年9月份，将在哈萨克汗国建国之地-楚河和塔拉斯河流地区举行大型庆祝活动，纳扎尔巴耶夫总统和各国嘉宾将出席活动。" 据悉，2015年我国将拍摄讲述哈萨克汗国历史的20集电视剧，穆罕麦迪吾勒说，明年我们将在全国各地组织各种形式的有关哈萨克汗国的学术论坛，拍摄纪实电影和电视剧。其中包括纳扎尔巴耶夫总统下达指示要求拍摄的讲述哈萨克汗国历史的20集电视剧。独立后哈萨克历史得到了纠正，历史学家重新评估了我们的历史，我们应把历史完整的交给后代并将它拍成艺术作品，我们力争明年1月开机。

据介绍，电视剧导演将在年底前确定，我国著名导演阿罕•萨塔耶夫、鲁斯帖姆•阿布德拉舍夫、巴赫特•克伊勒巴耶夫都是候选人。穆罕麦迪吾勒表示，与此同时，我们正在考虑邀请曾参与拍摄《成吉思汗》等历史题材电影的演员出演该电视剧。他说："作为历史题材的本剧作拥有自己的特点，因此对拍摄人员的删选也将考虑诸多因素。" 穆罕麦迪吾勒表示，作为哈萨克汗国建立550周年系列庆典活动的一项重要内容之一，将组织开展"从阿勒泰山到多瑙河畔的国际科考"活动。他说："我们将与匈牙利合作，组织从阿勒泰山到多瑙河畔的国际科考活动。还计划和德国合作，计划联合开展考古学方面的研究。许多外国专家学者表示，希望能来我国研究哈萨克的历史。我认为，所有这些都说明哈萨克汗国建立550周年的系列庆典活动将会达到较高的水平。"

穆罕麦迪吾勒还表示，系列庆典活动还将包括组织一些州级、国内和国际层面的体育赛事活动，具体时间将在未来几天确定，12月正式宣布。（编译：吴然）