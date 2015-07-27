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    16:45, 27 七月份 2015 | GMT +6

    阿克莫拉州举办赛马活动 庆祝哈萨克汗国建立550周年（图）

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    哈通社阔克谢套7月27日电 据朔尔坦德县政府消息，26日，为庆祝哈萨克汗国建立550周年，阿克莫拉州朔尔坦德县举办大型赛马活动。

    据悉，这已经是该县连续第五年举行此项活动。活动旨在推动全民健康生活方式和促进民族传统体育发展。（编译：金桥）

    标签:
    阿克莫拉州 体育 哈萨克汗国550周年 黄金储备
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