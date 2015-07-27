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16:45, 27 七月份 2015 | GMT +6
阿克莫拉州举办赛马活动 庆祝哈萨克汗国建立550周年（图）
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哈通社阔克谢套7月27日电 据朔尔坦德县政府消息，26日，为庆祝哈萨克汗国建立550周年，阿克莫拉州朔尔坦德县举办大型赛马活动。
据悉，这已经是该县连续第五年举行此项活动。活动旨在推动全民健康生活方式和促进民族传统体育发展。（编译：金桥）
标签:
阿克莫拉州
体育
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