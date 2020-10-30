57名国际旅客因无PCR检测证明被隔离

哈通社/努尔苏丹/10月30日--交通运输国家首席卫生医师萨杜瓦哈斯·巴伊哈布罗夫介绍了今日凌晨飞抵哈萨克斯坦的国际旅客因没有PCR检测证明被隔离的情况。

10月30日凌晨，有9班国际航班自阿联酋、土耳其、埃及、白俄罗斯和格鲁吉亚飞抵哈萨克斯坦，共有1167名乘客，其中，1110名乘客持有冠状病毒PCR检测阴性证明，57名哈萨克斯坦籍乘客没有PCR检测证明。

其中：

1）飞抵努尔苏丹市机场的有2班国际航班，共有212名乘客，其中189人持有PCR检测阴性证明，23人没有证明；

2）飞抵阿拉木图市机场的有6班国际航班，共有921名乘客，其中887人持有PCR检测阴性证明，34人没有证明；

3）飞抵阿克套市机场的有1班国际航班，共有34名乘客，所有乘客均持有PCR检测阴性证明。

据悉，57名没有PCR检测证明的哈萨克斯坦籍乘客将在努尔苏丹市和阿拉木图市的定点医院进行为期7天的隔离，并接受PCR检测。

根据哈萨克斯坦首席国家卫生医师昨天发布的防疫新规，搭乘国际航班抵达哈萨克斯坦的哈萨克斯坦籍公民，以及持有哈萨克斯坦居留证的旅客，在没有携带有效的冠状病毒PCR检测证明的情况下，将被送往定点隔离医院进行为期7天的隔离，并接受PCR检测。

【编译：阿拉依】