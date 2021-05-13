年初至今近5700名归国哈侨获得“血亲同胞”身份

哈通社/努尔苏丹/5月13日 -- 2021年前4个月内有接近5700名归国哈侨获得«血亲同胞»身份。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，自年初至5月1日，有5 685名归国哈侨获得«血亲同胞»身份。

自1991年独立以来，累计已有107.6万世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。

今年年初以来移民哈萨克斯坦的哈萨克族«血亲同胞 « 当中，半数以上（76.9%）来自乌兹别克斯坦。其他分别来自：中国（10.7%）、土库曼斯坦（5.4%）、蒙古国（2.9%），以及其他国家（4%）。

移民哈国的血亲同胞主要定居在阿拉木图州（31%）、突厥斯坦州（15.8%）、曼格斯套州（15.9%）、江布尔州（7.8%）以及奇姆肯特（11.4％）市等地。

截至2021年5月1日的数据显示，57.2％的移民属于适龄劳动力人口，24.6％为未成年人，18.2％为退休人口。

18岁以上的归国同胞当中，拥有高等学历者占11.1%，专科学历者占39.8%，高中学历者占45%，无学历者占4.1%。

【编译：木合塔尔·木拉提】