自年初以来，已有58.09万人参与“劳动”国家计划

哈通社/努尔苏丹/11月16日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部新闻处消息，2020年前10个月，共有58.09万人参与了“2017-2021年国家有效就业和大规模创业发展计划《劳动》”。已有37.95万人实现就业，其中23.15万人实现稳定就业。

超过19.8万人就业于政府补贴工作，其中1.86万人从事社会工作，3.3万人从事青年实践，14.71万人从事公共工程。

为了提高劳动力资源的流动性，截至2020年11月1日，全国已有1535户家庭（共5360人）从劳动力过剩地区搬迁至劳动力短缺地区。

截至2020年11月1日，有1.82万人参加了短期培训课程，1.84万人参加了乡镇企业培训。

自今年年初以来，在国家计划的框架内，为发展大众创业共向参与者发放了12109份小额贷款，其中，向农村企业家提供10929份小额贷款。小额贷款的申请者已创造12738个新的工作岗位。

该国家计划的参与者还将获得3.8万多份国家补助金，用于实施新的商业构想，最高金额达200倍按月计算指数。截至今年11月1日，已经发放了3.41万多份补助金。

此外，已有超过3.32万人通过“创业”（Bastau Business）项目接受了创业基础培训。

【编译：阿拉依】



