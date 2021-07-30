东京奥运会：哈萨克斯坦居奖牌榜第59位

哈通社/努尔苏丹/7月30日--东京奥运会7月30日的奖牌榜上，哈萨克斯坦位于第59位

第六个比赛日结束，哈萨克斯坦的奖牌数量并无变化，共收获3枚铜牌。

第一枚铜牌于7月24日由柔道运动员耶勒多斯·斯梅托夫赢得；第二枚奖牌由举重运动员伊戈尔·索恩在25日的比赛中获得；第三枚奖牌，由举重运动员祖尔菲亚•钦珊罗在28日摘得。

根据7月30日的结果，获得奖牌的国家数量达到了70个。

在昨天超越日本成为奖牌榜首位的中国队，今天也有优异表现，累计获得19金10银11铜。

日本退居第二，17 金4 银和 7 铜，金牌数的差距进一步拉大。

美国队获得14金16银11铜，位居第三

截至7月30日的奥运奖牌榜（金银铜）前十位如下：

1. 中国 - 19-10-11

2. 日本 - 17-4-7

3. 美国 - 14-16-11

4. 俄罗斯 - 10-14-10

5. 澳大利亚- 9-2-11

6. 英国 - 6-9-9

7. 韩国 - 5-4-6

8. 荷兰 - 3-7-5

9. 法国 - 3-5-5

10. 德国 - 3-4-9

今年奥运会将在33个大项中决出339枚奖牌。来自206个国家和地区的1.1万名运动员参加了奥运会。 哈萨克斯坦共派出97名运动员参加28个项目的比赛。

哈萨克斯坦自独立以来共参加了6届夏季奥运会，累计获得21枚金牌，28枚银牌和64枚铜牌。

【编译：木合塔尔·木拉提】