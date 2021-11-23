美国威斯康星州发生汽车冲撞人群事件 已致5人死亡

哈通社/努尔苏丹/11月23日 —— 据外媒综合报道，美国威斯康星州沃基肖市（Waukesha）警方表示，一辆越野车当地时间21日下午冲撞节日游行队伍事件，已造成5人死亡、40余人受伤。

当地执法人员22日称，该市日前发生的越野车撞人事件嫌疑人身份已经确认，为39岁的达雷尔·布鲁克斯(Darrell Brooks Jr.)。

警方表示，布鲁克斯有多项犯罪记录，最近一次是他被控在一加油站开车撞倒自己孩子的母亲，最终以1000美元获得保释。

沃基肖市警察局局长丹尼尔·汤普森(Daniel Thompson)表示，布鲁克斯21日下午驾驶一辆红色越野车，在沃基沙突破警方设置的路障，加速冲向举行游行活动的街道，造成5人死亡、40多人受伤。他还表示，5名死者年龄在52岁至81岁之间，受伤者中包括18名未成年人，其中6人处于危急状态。

汤普森表示，布鲁克斯21日在冲撞人群事件现场附近被抓获，已被控5项一级故意杀人罪。他还称，根据初步调查，没有证据显示这起事件与恐怖主义有关。他说，在越野车撞人事件发生时，布鲁克斯正从一起持刀案件的现场逃离。

22日，威斯康星州州长托尼·埃弗斯(Tony Evers)宣布，将在全州范围内降半旗，以哀悼汽车撞人事件中的遇害者。美国总统拜登当天在白宫发表讲话时称，他向遇害者家属表示慰问，其团队将继续密切关注威斯康星州这一恶性事件的调查进展。